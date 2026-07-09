09.07.2026 13:29 Bürokratie-Dschungel: Palmer setzt für Özdemir den Rotstift an

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer soll die grün-schwarze Landesregierung von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) beim Bürokratieabbau beraten.

Von Nico Pointner Stuttgart/Tübingen - Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (54) soll die grün-schwarze Landesregierung von Ministerpräsident Cem Özdemir (60, Grüne) beim Bürokratieabbau beraten.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (54) könnte für einige Politiker unbequem werden. © Bernd Weißbrod/dpa Das Staatsministerium nannte dazu nun erste Details. Der parteilose Politiker wird demnach für zwei Jahre als unabhängiger Rat für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung bestellt. Palmer werde einer im Staatsministerium angesiedelten Geschäftsstelle zuarbeiten. "Er berät die Landesregierung unabhängig bei der Modernisierung und Vereinfachung staatlichen Handelns und identifiziert Reformbedarfe", teilte das Staatsministerium mit. "Zudem untersucht er Themen von besonderer Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit des Staates." Stuttgart Politik Özdemir fordert klare Bahn-Aussagen zu Stuttgart 21: "Muss mal ein Ende haben" Ziel des Rates sei es unter anderem, konkrete und umsetzbare Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung und Verfahrensbeschleunigung zu machen und zur Anpassung staatlicher Standards und Anforderungen.

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