Neue Landesspitze: Dieses Duo soll die SPD im Südwesten retten

Stuttgart - Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori (38) und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch (35) aus Sigmaringen sollen die SPD in Baden-Württemberg aus der Krise führen.

Isabel Cademartori (38) und Robin Mesarosch (35) führen ab sofort die SPD in Baden-Württemberg. © Bernd Weißbrod/dpa

Das Duo erzielte die absolute Mehrheit bei der Mitgliederbefragung zur neuen Landesspitze - nämlich 56,52 Prozent, wie der Wahlvorstand in Stuttgart verkündete. Die Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke kam auf 24,5 Prozent. Mesarosch sprach von einem "Generationenwechsel".

Formal müssen die Genossinnen und Genossen beim Parteitag am Freitag und Samstag in Ulm entscheiden. Der Landesvorstand schlägt dem Parteitag nun Cademartori und Mesarosch zur Wahl vor.

Die Bewerber hatten im Vorfeld der Mitgliederbefragung zugesagt, dass sie im Falle einer Niederlage auf dem Parteitag nicht mehr antreten werden.