Neue Landesspitze: Dieses Duo soll die SPD im Südwesten retten
Von Nico Pointner
Stuttgart - Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori (38) und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch (35) aus Sigmaringen sollen die SPD in Baden-Württemberg aus der Krise führen.
Das Duo erzielte die absolute Mehrheit bei der Mitgliederbefragung zur neuen Landesspitze - nämlich 56,52 Prozent, wie der Wahlvorstand in Stuttgart verkündete. Die Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke kam auf 24,5 Prozent. Mesarosch sprach von einem "Generationenwechsel".
Formal müssen die Genossinnen und Genossen beim Parteitag am Freitag und Samstag in Ulm entscheiden. Der Landesvorstand schlägt dem Parteitag nun Cademartori und Mesarosch zur Wahl vor.
Die Bewerber hatten im Vorfeld der Mitgliederbefragung zugesagt, dass sie im Falle einer Niederlage auf dem Parteitag nicht mehr antreten werden.
Bei der Landtagswahl kam die SPD nur auf 5,5 Prozent der Stimmen - und fuhr damit das schlechteste Wahlergebnis jemals im Südwesten ein. Spitzenkandidat Andreas Stoch (56) hatte noch am Wahlabend seinen Rückzug als Partei- und Fraktionschef angekündigt.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa