Finanzskandal bei Südwest-AfD: Anwältin erhebt Vorwürfe gegen Landesvorstand

Stuttgart - Zoff bei der Südwest- AfD : In der Affäre um finanzielle Ungereimtheiten beim Stuttgarter AfD-Kreisverband hat die Anwältin des abgesetzten Kreisvorsitzenden dem Landesvorstand um Co-Parteichef Markus Frohnmaier (35) Fehler vorgeworfen.

Martina Böswald (60, AfD), Anwältin des enthobenen Stuttgarter Kreisvorsitzenden Mürter, kritisierte das Vorgehen des Landesvorstandes. © Christoph Schmidt/dpa

Der Landesvorstand habe den Kreisvorstand der Partei abberufen, obwohl dieser bereits am Vorabend seinen Rücktritt erklärt habe, kritisierte die Anwältin Martina Böswald (60), die den ehemaligen AfD-Kreisvorsitzenden Andreas Mürter (45) vertritt und selbst Mitglied der Partei ist.

Die Amtsenthebung sei deswegen rechtlich nicht wirksam gewesen, kritisierte die Anwältin.

Zudem kritisierte Böswald das Parteiausschlussverfahren gegen Mürter. Er könne der Partei gar nicht mehr schaden, weil er keine Funktion in der Partei mehr habe. Das Ausschlussverfahren sei ein "reiner Akt der Willkür".

Die Parteiführung hätte zudem erst die Ermittlungen der Behörden in den Fall abwarten müssen, so Böswald. Man könne nicht jemanden politisch außer Gefecht setzen, bevor nicht klar sei, was überhaupt genau passiert sei.