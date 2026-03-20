Darum haben Grüne und CDU die größte Hürde schon geschafft

Der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider sieht keine großen Hürden mehr für eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg.

Von Nico Pointner Stuttgart - Der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider sieht keine großen Hürden mehr für eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg.

Cem Özdemir, (60, Bündnis 90 / Die Grünen) und Manuel Hagel (37, CDU) werden wahrscheinlich gemeinsam regieren. © Bernd Weißbrod/dpa Die anstehenden Gespräche zwischen Grünen und CDU würden eher einfach werden, prognostiziert der Experte von der Universität Hohenheim. "Das Schwerste ist schon erledigt", sagte er. Brettschneider sagte: Bei solchen Koalitionsgesprächen gehe es um die thematische Übereinstimmung, um den Zuschnitt und die Verteilung der Ministerien - und um das Atmosphärische. "Das ist das Schwierigste", meinte er zum dritten Punkt. Aber die Tatsache, dass man sich wohl bald zu offiziellen Gespräche treffen würde, zeige, dass da nicht mehr viel im Weg stehe. "Dass man zueinander kommt, ist die größte Hürde gewesen." Stuttgart Politik Es geht voran! Grüne in Baden-Württemberg laden CDU zu Sondierungen ein Das sei keine Selbstverständlichkeit. Trotzdem werde es dauern, bis richtiges Vertrauen zwischen den Protagonisten wachse.

Brettschneider: Scheitern ist "extrem unwahrscheinlich"