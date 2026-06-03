Justizminister in BaWü will bei kriminellen Ausländern "stärker als bisher durchgreifen"

Moritz Oppelt (37, CDU) fordert mehr Personal für den Sonderstab Gefährliche Ausländer. © Christoph Soeder/dpa

"Wir werden noch stärker als bisher 'durchgreifen' gegen diejenigen, die sich nicht an unsere Regeln halten, die straffällig werden und unser Gastrecht mit Füßen treten", sagte der CDU-Politiker der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Da müssen wir uns besser aufstellen, auch um zu zeigen, dass der Staat seine Regeln durchsetzt."

Der Sonderstab Gefährliche Ausländer solle, wie im Koalitionsvertrag verankert, personell aufgestockt werden. Aktuell habe er rund 60 Mitarbeitende, die rund 900 schwerkriminelle gefährliche Ausländer betreuten und sie abschieben oder zur Ausreise bewegen wollten.

"Wir brauchen beim Sonderstab jetzt einfach noch mehr Power", sagte Oppelt der Zeitung. Trotz des Ziels, die Verwaltung zu verschlanken, seien hier zusätzliche Ressourcen notwendig.

Wie schnell Schwerstkriminelle außer Landes gebracht werden, bezeichnete der Minister für Justiz und Migration als "Nummer-eins-Problem" in Baden-Württemberg.