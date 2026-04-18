Er ist der Neue an der AfD-Fraktionsspitze im Landtag

Stuttgart - Der bisherige Kommunalpolitiker Martin Rothweiler führt die neue AfD-Fraktion im Landtag an. Die Abgeordneten wählten den 48-Jährigen bei ihrer konstituierenden Sitzung am Samstag zum neuen Vorsitzenden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Martin Rothweiler führt die neue AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag an. © Christoph Schmidt/dpa

Zu seinen Stellvertretern wurden Co-Landeschef Emil Sänze, Dennis Klecker, Joachim Kuhs, Sandro Scheer und Stephan Schwarz gewählt. Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion ist demnach der Abgeordnete Miguel Klauß.

Mit der Amtsausübung des bisherigen Fraktionschefs Anton Baron hatte es zuvor Unzufriedenheit in den Reihen der Fraktionsmitglieder gegeben. AfD-Landeschef Markus Frohnmaier hatte bereits im November gesagt, dass er sich dafür einsetzen wolle, dass Rothweiler neuer Fraktionschef wird. Baron hatte Frohnmaiers Werben für Rothweiler damals offen kritisiert.

Rothweiler dürften viele Menschen im Land nicht kennen, er war bislang gar nicht im Landtag vertreten. Er hatte auf Platz zwei der Landesliste für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen kandidiert.

Der studierte Betriebswirt saß in Villingen-Schwenningen schon länger für die AfD im Gemeinderat und im Kreisrat. Rothweiler ist in Schorndorf geboren und arbeitete bislang für den AfD-Bundestagsabgeordneten Marc Bernhard.