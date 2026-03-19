Es geht voran! Grüne in Baden-Württemberg laden CDU zu Sondierungen ein

Stuttgart - Die Grünen in Baden-Württemberg haben die CDU zu einem Sondierungsgespräch eingeladen.

Cem Özdemir (60, Bündnis 90/Die Grünen, l.) und Manuel Hagel (37, CDU) werden vermutlich bald Koalitionsverhandlungen führen. © Bernd Weißbrod/dpa

Ziel sei es, Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, um eine neue Landesregierung zu bilden, teilte die Partei mit. Zeit und Ort solle die CDU bestimmen.

"Grüne und CDU stehen für die Kontinuität einer stabilen und verlässlichen Regierung", betonte Grünen-Politiker Cem Özdemir (60).

"Genau darum wird es auch in den nächsten Wochen gehen: eine stabile und verlässliche Regierung zu bilden, auf die sich die Menschen die nächsten fünf Jahre verlassen können", sagte er.

Das Land stehe vor großen Herausforderungen, die man angehen werde, so Özdemir weiter.

"Wir wollen die Veränderung unserer Wirtschaft gestalten, den geopolitischen Herausforderungen begegnen, die Quellen zukünftigen Wohlstands erschließen und unsere Umwelt schützen", betonte er. "Wir wissen um unsere Verantwortung. In diesem Geist wollen wir die Gespräche mit der CDU aufnehmen."