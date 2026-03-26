Falsche Gehaltspfändungen und Arztakten: Immer mehr Datenschutz-Beschwerden

Stuttgart - Die Zahl der Beschwerden über Datenschutzpannen ist in Baden-Württemberg auf ein Rekordniveau gestiegen.

Landesdatenschutzbeauftragter Tobias Keber sieht die hohe Zahl als Alarmzeichen. © Bernd Weißbrod/dpa

Gemeldet wurden Verstöße etwa von Kameras an Grundstücksgrenzen, über falsche Angaben in Arztakten oder versehentliche Gehaltspfändungen – insgesamt kamen so landesweit im vergangenen Jahr 7673 Fälle zusammen, fast doppelt so viele wie zuvor mit 4034 Meldungen, sagte der Landesdatenschutzbeauftragte Tobias Keber in Stuttgart.

Der oberste Datenschützer des Landes wertet den Anstieg als Alarmzeichen dafür, dass viele Menschen ihr Privatleben zurückfordern. Zunehmend fühlten sie sich von Unternehmen und Behörden überwacht, sagte Keber.