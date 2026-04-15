Grün-Schwarz 3.0 im Südwesten: 150 Verhandler feilen am neuen Koalitionsvertrag

Stuttgart - Fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl nehmen Grüne und CDU in Baden-Württemberg offiziell Koalitionsverhandlungen zur Fortsetzung der grün-schwarzen Landesregierung auf.

Cem Özdemir (60, Grüne) und Manuel Hagel (37, CDU) konnten sich während der Sondierungen einigen. © Bernd Weißbrod/dpa

Am Nachmittag treffen sich Parteikreisen zufolge Grünen-Politiker Cem Özdemir (60) und CDU-Landeschef Manuel Hagel (37) mit den Leitern der 14 Facharbeitsgruppen in Stuttgart – der offizielle Auftakt der Koalitionsverhandlungen.

Bei dem Treffen werde das Ergebnis der Sondierungsgespräche erläutert, wie es hieß. Es werde geklärt, was bereits abgeräumt sei an strittigen Punkten und was noch verhandelt werden müsse. Auch werde es um den weiteren Fahrplan gehen. Es handele sich um ein Auftakttreffen.

In den nächsten Tagen starten die Arbeitsgruppen dann mit der inhaltlichen Arbeit. In jeder Facharbeitsgruppe sollen fünf Verhandler von den Grünen und fünf von der CDU sitzen. In den Fachgruppen geht es etwa um Finanzen, Umwelt, Verkehr oder Bildung, aber auch um Staatsmodernisierung oder Digitalisierung.

Insgesamt werden rund 150 Verhandler über einem neuen Koalitionsvertrag brüten.