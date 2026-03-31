Grüne und CDU treffen sich erneut für Sondierungen: "Vom Abstrakten zum Konkreten"

Stuttgart - Grüne und CDU wollen drei Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg erneut über die mögliche Bildung einer gemeinsamen Landesregierung sprechen.

Vor dem Auftakt der Sondierungsgespräche hatte es mehrere informelle Treffen von Özdemir (60, Grüne) und Manuel Hagel (37, CDU) gegeben. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Parteien kämen am Dienstag ab 11.45 Uhr zu einem weiteren Sondierungsgespräch zusammen, teilten Sprecher mit. Eine Woche zuvor hatten sich Grüne und CDU zum ersten Mal zu förmlichen Gesprächen über eine Neuauflage einer grün-schwarzen Koalition getroffen.

Inhalte waren nach dem ersten Treffen nicht bekanntgeworden. Journalisten durften das Gebäude am ersten Sondierungstreffen gar nicht erst betreten, davor und danach hatten sich beide Seiten äußerst verschwiegen gezeigt.

Das soll am Dienstag nun etwas anders werden: Nach dem Treffen sind am frühen Abend (18 Uhr) Statements der Verhandlungsführer Cem Özdemir (60, Grüne) und Manuel Hagel (37, CDU) geplant.

CDU-Chef Hagel sagte den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN), man rede derzeit über Inhalte. "Wir sind dabei, uns voran zu arbeiten, und zwar vom Abstrakten zum Konkreten." Über Personal werde erst am Ende gesprochen.

Es sei neu, dass eine Landesregierung aus zwei im Landtag gleich starken Partnern gebildet werden solle. "Dieses Neue müssen wir nun so organisieren, dass daraus eine stabile und verlässliche Koalition erwächst, die über einen Schatz an Gemeinsamkeiten verfügt, der fünf Jahre trägt", sagte Hagel dem Blatt.