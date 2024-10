Kurioses Wahlergebnis: Mann wird ohne Kandidatur zum Bürgermeister!

Bei einer Bürgermeisterwahl im Südwesten hat ein Kommunalpolitiker die absolute Mehrheit der Stimmen eingefahren, obwohl er gar nicht auf dem Wahlzettel stand.

Bissingen an der Teck - Kandidaten stellen sich zur Wahl und einer oder eine setzt sich durch. So funktioniert das eigentlich immer. Aber nicht in Bissingen an der Teck.

Bei einer Bürgermeisterwahl im Landkreis Esslingen waren sich die Menschen mehrheitlich sicher. © Michael Bahlo/dpa Bei der dortigen Bürgermeisterwahl hat ein Kommunalpolitiker die absolute Mehrheit der Stimmen eingefahren, obwohl er gar nicht auf dem Wahlzettel stand. Die meisten Wählerinnen und Wähler in der Kommune im Kreis Esslingen setzten am Sonntag den Namen des stellvertretenden Bürgermeisters Siegfried Nägele in die sogenannte freie Zeile unter den Namen der beiden tatsächlichen Kandidaten.

Nägele, Gemeinderat der Unabhängigen Wählervereinigung, erhielt nach Angaben des Rathauses 811 Stimmen oder 50,5 Prozent der Stimmen - eine absolute Mehrheit. Der 61-Jährige kann sich nun laut Rathaus bis zum Ende der Woche überlegen, ob er die Wahl annimmt. Entscheidet er sich dagegen, gibt es eine Neuwahl. Der bisherige Bürgermeister Marcel Musolf ist seit Oktober neuer Landrat des Landkreises Esslingen.