Morddrohung gegen CDU-Chef Hagel: Entscheidung über Ermittlungen gefallen

Stuttgart - Nach einer Morddrohung gegen CDU-Chef Manuel Hagel (37) leitet die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart kein Ermittlungsverfahren ein.

CDU-Chef Manuel Hagel (37) erhielt eine Morddrohung. Der Absender ist unbekannt. © Markus Lenhardt/dpa

"Die im Wege der Vorermittlungen gewonnenen Erkenntnisse ergaben keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze", wie ein Sprecher erklärte.

Der mit dieser Entscheidung nun abgeschlossene Prüfvorgang der Generalstaatsanwaltschaft habe sich lediglich auf ein anonymes Schreiben bezogen, das nicht mehr vorliege.

Die Generalstaatsanwaltschaft war den Morddrohungen nachgegangen.

Es wurde von Amts wegen aufgrund der medialen Berichterstattung am 4. März 2026 beim Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart ein Prüfvorgang angelegt.

Dies bezeichne einen strafprozessualen Vorgang, in dem ein Sachverhalt näher aufgeklärt werde, um das Vorliegen eines Anfangsverdachts hinsichtlich einer verfolgbaren Straftat zu prüfen, teilte der Sprecher weiter mit. Der Vorgang wurde angelegt, da sich aus der Berichterstattung Hinweise auf ein Offizialdelikt, eine etwaige Bedrohung ergaben, wie die Behörde mitteilte.

Bei einem Offizialdelikt handelt es sich um eine Straftat, die der Staat von sich aus prüfen und verfolgen muss, sobald Polizei oder Staatsanwaltschaft davon erfahren – unabhängig davon, ob das Opfer eine Anzeige erstattet oder nicht.