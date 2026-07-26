Entsetzt über Anschlag in Berlin: Özdemir fordert "keine Freiheit den Feinden der Freiheit"

Stuttgart - Nach dem tödlichen Angriff am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (60, Grüne) den Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen.

Cem Özdemir (60, Grüne) reagierte mit großem Entsetzen auf den Anschlag beim Berliner CSD. © Christoph Schmidt/dpa

Der islamistische Terroranschlag sei entsetzlich, schrieb Özdemir in einer Story auf Instagram. Sein Mitgefühl gelte den Opfern und Angehörigen. Man sei aber auch verpflichtet, darauf nicht nur mit Beileid zu reagieren. "Denn der Staat muss Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleisten, auch mit robusten Mitteln."

Der CSD sei ein Fest der Lebensfreude und der Solidarität, schreibt Özdemir weiter. "Immer wieder versuchen Islamisten, den Stolz von LGBTTIQ+ mit Terror zu brechen".

Diesen Angriffen stelle man sich entschieden entgegen. Denn für ihn gelte: "Keine Freiheit den Feinden der Freiheit".

Das Land gehöre den Bürgerinnen und Bürgern - in Parks, auf Bahnhöfen, auf Festivals, auf jeder Straße, an jedem Ort, jederzeit.