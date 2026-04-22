Peinliche E-Mail-Panne im Südwesten: AfD-Chef nennt Reporter "Schmierfink"

Stuttgart/Konstanz - AfD -Landeschef Markus Frohnmaier (35) hat einen Journalisten des "Südkurier" in einer E-Mail als "Schmierfink" bezeichnet – und sich später dafür entschuldigt.

Markus Frohnmaier (35, AfD) entschuldigte sich nun öffentlich. © Marijan Murat/dpa

Die Wortwahl in der E-Mail sei nicht angemessen gewesen, sagte Frohnmaier der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Dafür möchte ich mich entschuldigen."

Hintergrund war der Zeitung zufolge eine Anfrage des Reporters in Zusammenhang mit einer Parteispende, die die AfD erhalten hatte. Der Journalist wollte laut "Südkurier" Details zu der Spende erfahren.

In einer E-Mail soll Frohnmaier der Zeitung zufolge wohl an seine Mitarbeiter gerichtet geschrieben haben, nicht auf die Anfrage zu antworten. Zudem soll er das Wort "Schmierfink" für den Journalisten verwendet haben. Weil er die Antwort auch an den Journalisten sandte, wurde die Wortwahl öffentlich.

Frohnmaier sagte, er habe den Eindruck gehabt, dass die Berichterstattung darauf abgezielt habe, einen Unternehmer öffentlich zu kritisieren, weil er eine Spende an die AfD geleistet habe.