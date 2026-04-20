Südwest-AfD umgarnt CDU und greift Grün-Schwarz an: "Desaster mit Ansage"

Stuttgart - Die AfD will in fünf Jahren in Baden-Württemberg regieren. Man sehe die aktuelle Legislaturperiode nur als Übergangsphase an, sagte der neu gewählte Fraktionschef Martin Rothweiler (48) in Stuttgart .

Die AfD-Landespolitiker Joachim Kuhs (69, l.), Emil Sänze (75, M.) und der AfD-Fraktionsvorsitzende Martin Rothweiler (48, r.) blicken positiv in die Zukunft. © Bernd Weißbrod/dpa

"Wir sehen diese Zeit jetzt als stärkste Oppositionskraft, die wir auch konstruktiv einsetzen werden, als Übergangszeit für unsere Regierungsoption", so der 48-Jährige. "Wir werden das nächste Mal das Land mitregieren."

Auch wenn Grüne und CDU bereits seit Tagen über eine Neuauflage einer Koalition verhandeln, fordert die AfD von der CDU, die Zusammenarbeit mit den Grünen zu beenden und mit der AfD zu kooperieren.

Rothweiler, bislang nur Kommunalpolitiker der AfD und öffentlich kaum in Erscheinung getreten, war am Wochenende zum neuen Fraktionschef gewählt worden. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte die AfD 18,8 Prozent erreicht - und damit ihr Ergebnis fast verdoppelt.

Damit kommt sie auf 35 Mandate und ist mit Abstand die stärkste Oppositionskraft. Die SPD kommt nur auf 10 Sitze im Parlament. Grüne und CDU haben jeweils 56 Sitze im Landtag inne.

Derzeit verhandeln die beiden Parteien über eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition.