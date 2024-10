Umfrage im Ländle: Grüne verlieren, CDU legt zu

Stuttgart - Die Grünen verlieren in Baden-Württemberg einer neuen Umfrage zufolge deutlich an Zustimmung.

Von einem Höhenflug der Grünen ist auch in Baden-Württemberg nichts mehr zu spüren. © Marijan Murat/dpa

Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (76) nur noch auf 18 Prozent der Stimmen.

Das geht aus einer am heutigen Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der "Stuttgarter Zeitung" hervor.

Im Vergleich zur letzten Umfrage Mitte Mai ist das ein Minus von vier Prozentpunkten - und der Umfrage zufolge der schwächste Wert für die Grünen seit 2010.

Zulegen kann der Umfrage zufolge dagegen die CDU. Der Koalitionspartner der Grünen würde demnach bei einer Landtagswahl am kommenden Sonntag nochmals zwei Prozentpunkte zulegen und mit 34 Prozent deutlich gewinnen. So gut schnitten die Christdemokraten in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts zuletzt 2016 ab.