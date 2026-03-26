"Vor Trümmern einer Strategie": Hagel massiv angegriffen

Stuttgart - Bislang gab es nach der Wahlniederlage der CDU keinerlei öffentliche Kritik aus der Partei an Landeschef Manuel Hagel (37) - nun wird er von der CDU-Mittelstandsvereinigung in der kritischen Phase der Sondierungsgespräche mit den Grünen massiv attackiert.

Landeschef Manuel Hagel (37) steht für den Wahlkampf der CDU in der Landtagswahl in der Kritik. © Marijan Murat/ dpa

MIT-Landeschef Bastian Atzger wirft Hagel in der aktuellen Ausgabe der Mitgliederzeitschrift der Mittelstands- und Wirtschaftsunion einen "schlecht geplanten und ungeschickt ausgeführten Wahlkampf" vor, der den 14-Prozentpunkte-Vorsprung vor den Grünen habe dahinschmelzen lassen - "wie Eis in der Merzsonne".

Die Südwest-CDU stehe vor den "Trümmern einer Strategie", so Atzger weiter. "Der Wahlkampf der Union glich einer Fahrt im Schlafwagen, die in kollektive Panik mündete und schließlich in Depression endete."

Das "Rehaugen-Video" sei zum Symbolbild einer gescheiterten Kampagne geworden. Das Video hätten aber Polit- und Kommunikationsprofis schnell abgeräumt.