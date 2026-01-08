Randaliert und Keller geflutet: Immenser Schaden an Stuttgarter Schule

Stuttgart - Die Bilanz eines Einbruchs in einer Schule in Stuttgart fällt verheerend aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach der Rückkehr aus den Ferien wurde der Einbruch entdeckt. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Unbekannte Täter sind während der Weihnachtsferien (30. Dezember bis 7. Januar) in die Wolfbuschschule in der Köstlinstraße eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Polizei verschafften sich die Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang zum Untergeschoss.

Durch die Zerstörung eines Waschbeckens kam es zu einem Rohrbruch, der das gesamte Untergeschoss unter Wasser setzte.

Die Täter beschränkten sich jedoch nicht auf das Erdgeschoss. Im weiteren Verlauf drangen sie in das Lehrerzimmer und die Küche vor, durchwühlten Schränke und beschädigten das Inventar sowie einen Herd.

Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Ob bei dem Einbruch auch Gegenstände entwendet wurden, ist noch ungeklärt.