Nach Rapper-Auftritt bei Halloween-Party: Zehn Menschen im Krankenhaus!

Stuttgart - Eine Halloween-Party in der Stuttgarter Kulturhaus Arena endete für mindestens zehn Menschen in der Klinik.

Mindestens zehn Menschen waren in der Nacht von Freitag zu Samstag zusammengebrochen und mussten medizinisch versorgt werden. © 7aktuell

Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur mitteilte, waren die Feiernden in der Nacht von Freitag auf Samstag während der Party, bei der auch Rapper Jazeek (23) auftrat, zusammengebrochen.

Vor Ort wurden die Gäste medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache für die medizinischen Notfälle seien bislang unklar. Laut der Bild prüfen die Beamten, ob eventuell K.o.-Tropfen im Spiel waren.

Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es.