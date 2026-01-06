Mitten in Vorstellung: Zirkusartisten stürzen zehn Meter in die Tiefe

Stuttgart - Ein Artisten-Duo ist bei einer Vorführung im Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart schwer gestürzt.

Die beiden Artisten verletzten sich bei dem Sturz aus zehn Metern Höhe schwer. (Archivbild) © 7aktuell.de | Andreas Werner

Der Mann (49) und die Frau (19) seien am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr während einer Luftakrobatiknummer aus einer Höhe von rund zehn Metern abgestürzt, teilte die Polizei mit.

Die Hintergründe dazu seien noch unklar, so die Behörde.

Das Duo sei demnach schwer verletzt worden. Beide wurden laut Behördenangaben von Rettungskräften versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Die Vorstellung wurde unterdessen unterbrochen. Das Publikum wurde in diesem Zuge vom Veranstalter aufgefordert, sich bis zur Fortsetzung in das Gastronomiezelt zu begeben.