So sehr trifft der Pilotenstreik Flüge von und nach Stuttgart

Stuttgart - Der Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Gruppe am Montag und Dienstag hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Stuttgarter Flughafen.

Noch unklar ist, wie viele Flüge von Eurowings von dem Ausstand betroffen sind. © Christoph Schmidt/dpa

Am Montag fallen mehrere Lufthansa-Flüge von und nach München und Frankfurt aus, wie aus der Abflug- und Ankunftstafel des Flughafens hervorging. Wie stark die Flüge von Eurowings von dem Ausstand betroffen sind, war zunächst unklar.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH zum Streik aufgerufen. Der Ausstand soll von Montag 0.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr andauern.

Bei Eurowings wird demnach nur am Montag gestreikt; betroffen sind alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten.

Welche Flüge von und nach Stuttgart am Montag auch tatsächlich abheben, war zunächst nicht klar. Einer Flughafensprecherin zufolge, seien die Fluggesellschaften derzeit dabei, einen Ersatzflugplan zu erstellen. Man rechne bis zum Nachmittag mit genaueren Informationen.

Auf der Internetseite des Flughafens hieß es, Passagiere der betroffenen Fluggesellschaften würden gebeten, den Status ihres Fluges online zu prüfen und ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren. Eurowings teilte auf seiner Internetseite mit, man gehe davon aus, dass man einen großen Teil des Flugprogramms durchführen könne.