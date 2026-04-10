Stuttgarter Frühlingsfest: Das kostet die Maß Bier

Stuttgart - Besucher auf dem Stuttgarter Frühlingsfest müssen auch in diesem Jahr beim Biertrinken tief in die Tasche greifen.

Im vergangenen Herbst kostete eine Maß Bier bis zu 15,20 Euro, die günstigste lag bei 14,40 Euro. © Christoph Schmidt/dpa

Der Preis für einen Liter im Festzelt soll aber auf dem Vorjahresniveau des Cannstatter Volksfests bleiben, das stets im Oktober gefeiert wird.

"Zum Frühlingsfest werden die Wirte die Preise nicht anheben", sagte Festwirte-Sprecher Marcel Benz auf Anfrage. "Wir freuen uns alle aufs Fest. Aber wir wissen auch, dass die wirtschaftliche Lage viele Besucher zwingt, auf die Kosten zu schauen."

Für das Frühlingsfest hat bislang nur Benz den Bierpreis auf der Speisekarte vermerkt, er bleibt bei 14,90 Euro pro Liter. Am kommenden Montag (13. April/11 Uhr) wollen Wirte und Veranstalter weitere Details zum Frühlingsfest bekanntgeben.

Beim Cannstatter Volksfest im vergangenen Herbst kostete eine Maß Bier bis zu 15,20 Euro, die günstigste lag bei 14,40 Euro. Vor etwas mehr als zehn Jahren waren es noch 9,80 Euro.

Wirte führten in den vergangenen Jahren vor allem Materialengpässe und gestiegene Kosten für Personal und Energie als Gründe für die Preissteigerungen an.