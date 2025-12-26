Unfall an Heiligabend: Mercedes-Fahrerin drängt Audi in Tunnel ab

Stuttgart - Am Mittwochnachmittag kam es auf der B14 in Stuttgart zu einer gefährlichen Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Ein Audi -Fahrer (27) krachte in der Folge gegen eine Tunnelwand.

Die Polizei konnte die mutmaßlich aggressive Autofahrerin bislang nicht fassen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Der 27-Jährige war am 24. Dezember gegen 15.30 Uhr auf der Cannstatter Straße (B14) in Richtung Esslingen unterwegs, als er ins Visier einer aufdringlichen Autofahrerin geriet.

Bereits vor dem Berger Tunnel begann die bislang unbekannte Fahrerin einer weißen Mercedes-A-Klasse, massiven Druck auszuüben. Laut Polizei fuhr sie dicht auf den blauen Audi A3 auf, betätigte mehrfach die Hupe sowie die Lichthupe.

Im Berger Tunnel eskalierte die Situation weiter. Die Frau überholte den Audi auf dem rechten Fahrstreifen und zeigte dem 27-Jährigen den Mittelfinger. Dann zog die Frau so knapp vor ihm ein, dass sie ihn mutmaßlich abdrängte.

Der junge Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zunächst gegen den linken Bordstein und anschließend gegen die Tunnelwand. Der stark beschädigte Wagen kam auf der rechten Spur zum Stehen.