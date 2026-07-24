Achterbahnfahrt beim Wetter: Auf Hitzewelle folgen im Südwesten Schauer und Abkühlung

Stuttgart - Das Wochenende in Baden-Württemberg bringt eine Mischung aus Hochsommer und ungemütlichen Wetterphasen.

Im Südwesten soll es in den kommenden Tagen regnen. © Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, Wetteronline.de

Der Freitag zeigt sich noch stabil. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es im Ländle sonnig oder nur leicht bewölkt. Die Temperaturen klettern in höheren Lagen auf 24 Grad, während in Baden bis zu 29 Grad erreicht werden. Dazu weht ein schwacher Wind aus Nordost.

Am Samstag erreicht das Sommerwetter dann seinen vorläufigen Höhepunkt, bevor es umschlägt. Nach einem sonnigen Start ziehen im Tagesverlauf Wolken auf. Ab dem Nachmittag muss vom Südschwarzwald ostwärts lokal mit Schauern und einer leichten Gewitterneigung gerechnet werden.

Der DWD erwartet am ersten Wochenendtag dennoch sommerliche Höchstwerte zwischen 27 Grad im Bergland und 33 Grad in Nordbaden. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, der frische bis starke Böen mit sich bringen kann.

Der Sonntag bringt dann einen deutlichen Wetterwechsel. Schon am Vormittag setzen im Süden erste Schauer ein, die sich im weiteren Tagesverlauf auch auf die anderen Landesteile ausbreiten. In Oberschwaben sind am Nachmittag zudem Gewitter möglich.

Die Temperaturen erreichen 22 bis 29 Grad. Es kommt zu einem mäßigen Westwind, der in Böen stark und im Bergland sowie bei Gewittern sogar stürmisch ausfallen kann.