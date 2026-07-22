Bis zu 32 Grad: Sonnige Sommertage für Baden-Württemberg im Anmarsch

Stuttgart - Wer in Baden-Württemberg in diesen Tagen draußen unterwegs ist, sollte die Sonnenbrille und Sonnencreme griffbereit haben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für die kommenden Tage steigende Temperaturen.

Schwimmbadwetter: Es wird wieder richtig sommerlich im Südwesten. © Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, Wetteronline.de

Nach einem sonnigen Start in den Mittwoch können am Nachmittag von Norden her stärkere Wolkenfelder aufziehen. Es bleibt überall niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen laut DWD Werte von 22 Grad im Bergland und bis zu 29 Grad im Markgräflerland.

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 14 bis 9 Grad ab. Der Donnerstag selbst beginnt mit dichteren Wolkenfeldern, klart aber im Tagesverlauf auf. Auch an diesem Tag bleibt es komplett trocken. Die Höchstwerte klettern auf etwa 22 Grad im höheren Bergland und erreichen entlang des Rheins bis zu 27 Grad.

Der DWD erwartet am Freitag landesweit sonniges oder nur leicht bewölktes Wetter bei hochsommerlichen Temperaturen. Das Thermometer zeigt 24 Grad in den höheren Lagen und in Baden sogar 29 Grad.

Am Samstag erreicht das sommerliche Wetter seinen vorläufigen Höhepunkt. Nach reichlich Sonnenschein am Morgen steigen die Temperaturen auf 25 Grad im Bergland und bis zu 32 Grad in Nordbaden.