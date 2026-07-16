Weiter Gewitter im Ländle: So ungemütlich wird es

Stuttgart - Auf die Hitze folgen in Baden-Württemberg Schauer und Gewitter.

Sommerhitze, dann Blitz, Donner und Regen: In Baden-Württemberg bleibt das Wetter teils ungemütlich. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Donnerstag zunächst noch hochsommerlich, im Tagesverlauf steigt aber die Gewittergefahr.

Sonne und einige Wolken wechseln sich im Laufe des Tages ab. Zunächst sind Schauer vor allem im Bergland möglich, in der zweiten Tageshälfte können sie sich auch auf andere Landesteile ausbreiten. Vereinzelt sind Gewitter zu erwarten.

Die Temperaturen steigen auf 27 Grad im Bergland und bis zu 33 Grad in der Kurpfalz.

Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Mit Gewittern sind Sturmböen möglich.