Bis 25 Grad, dann schlägt es um: So wird das Wetter am Wochenende

Stuttgart - Chillen im Park oder Lümmeln auf der Couch? So sind die Wetteraussichten für Baden-Württemberg am Wochenende.

Nach Sonne erwartet viele Baden-Württemberger spätestens am Sonntag Gewitter. © Fotomontage: Screenshot wetteronline.de/

Der Freitag startet teilweise noch trüb und mit Hochnebel. Im Laufe des Tages lockert es auf und die Sonne scheint vermehrt durch die Quellwolken. Am Nachmittag könnte es im Schwarzwald und auf der Westalb zu Schauern und Gewittern kommen.

Die Temperaturen sind für Wärmefreunde angenehm und steigen auf 17 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig und sorgt für etwas Abkühlung.

Für alle Partygänger: Eine Jacke solltet Ihr auch bei den milden Temperaturen einpacken, denn nachts klettert das Thermometer wohl nicht über 4 Grad hinaus.

Trotz Wolkenfeldern kommt die Sonne am Samstag häufig durch. Je später der Tag, desto mehr Quellwolken erscheinen am Himmel. Insbesondere im Bergland kommt es zu Schauern und Gewittern. Die Nacht zum Sonntag bleibt trocken und bei Temperaturen zwischen 11 und 6 Grad mild.

Der Sonntag wird ungemütlicher, auch wenn die Sonne zunächst etwas anderes andeutet und Temperaturen bis 25 Grad zum Sonnenbaden einladen. Aufgepasst: Wer nicht nass werden will, sollte sich am Nachmittag drinnen aufhalten.