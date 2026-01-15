Bis zu 15 Grad in Baden-Württemberg: Hier wird es besonders frühlingshaft
Stuttgart - Kalte Wintertage, Frost, Glätte und Schnee liegen hinter uns. Nun wird es frühlingshaft im Ländle.
Der Donnerstag startet zunächst bewölkt und teilweise mit Regen insbesondere in der Nordwesthälfte, gibt der Deutsche Wetterdienst bekannt.
Ab dem Mittag wird es in Baden-Württemberg trocken, und es gibt vielerorts Sonnenschein.
An der Donau klettert das Thermometer auf 7 Grad, am Kaiserstuhl sogar auf 15 Grad. In der Nacht in der Kurpfalz noch 5 Grad, im Allgäu -4 Grad.
Am Freitag geht es freundlich weiter, teils sonnig und nur vereinzelt Regen. Die Höchstwerte erreichen am Oberrhein 13 Grad. Der Wind weht nur schwach aus östlicher Richtung.
Was erwartet die Baden-Württemberger nun am Wochenende? Ein Vorgeschmack auf den Frühling oder wird es nach milden Tagen wieder frostig?
Wochenende auf der Couch oder lieber im Park?
Aus Wettersicht ist die Antwort klar: im Park. Denn in höheren Lagen auf der Alb oder im Schwarzwald wird es sonnig und später auch im Großraum Stuttgart. Die Außengastronomie lockt sicher wieder mit heißem Kaffee, Tee oder Glühwein zahlreiche Besucher an.
Am Sonntag wird es wieder in hohen Lagen sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad am Hochrhein. Im Tiefland bleibt es allerdings grau.
Titelfoto: Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa/ wetteronline.de