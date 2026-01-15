Bis zu 15 Grad in Baden-Württemberg: Hier wird es besonders frühlingshaft

Stuttgart - Kalte Wintertage, Frost, Glätte und Schnee liegen hinter uns. Nun wird es frühlingshaft im Ländle.

Die Stuttgarter dürfen sich auf Sonne freuen. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa/ wetteronline.de

Der Donnerstag startet zunächst bewölkt und teilweise mit Regen insbesondere in der Nordwesthälfte, gibt der Deutsche Wetterdienst bekannt.



Ab dem Mittag wird es in Baden-Württemberg trocken, und es gibt vielerorts Sonnenschein.

An der Donau klettert das Thermometer auf 7 Grad, am Kaiserstuhl sogar auf 15 Grad. In der Nacht in der Kurpfalz noch 5 Grad, im Allgäu -4 Grad.

Am Freitag geht es freundlich weiter, teils sonnig und nur vereinzelt Regen. Die Höchstwerte erreichen am Oberrhein 13 Grad. Der Wind weht nur schwach aus östlicher Richtung.

Was erwartet die Baden-Württemberger nun am Wochenende? Ein Vorgeschmack auf den Frühling oder wird es nach milden Tagen wieder frostig?