Bis zu 42 Grad! Wird ein neuer Hitzerekord erreicht?

Stuttgart - Heiß, heißer, am heißesten. In Baden-Württemberg könnte bald ein neuer Hitzerekord aufgestellt werden.

Die Temperaturen könnten auf bis zu 42 Grad klettern und damit einen neuen Hitzerekord erreichen. © Bildmontage: Screenshot/wetter.com/Thomas Warnack/dpa

Am Donnerstag bleibt es sonnig und die Temperaturen klettern auf 32 Grad auf dem Klippeneck und 40 Grad am nördlichen Oberrhein. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es zwar einige Quellwolken im Bergland, doch es bleibt trocken.

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf bis 14 Grad im Allgäu, anderorts bleibt es mild bei bis zu 23 Grad.

Der DWD spricht eine Hitzewarnung für Baden-Württemberg aus und empfiehlt, direkte Sonne zu meiden.

Kühle Duschen können den Körper kühlen. Luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung werden empfohlen, um den Körper nicht zu sehr aufzuheizen. Leichtes Essen, kein Alkohol und viel Wasser trinken helfen, gut durch die Hitze zu kommen.

Rollladen runter und Lüften in der Nacht helfen, die Wohnung oder das Haus kühler zu halten.