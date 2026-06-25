Bis zu 42 Grad! Wird ein neuer Hitzerekord erreicht?
Stuttgart - Heiß, heißer, am heißesten. In Baden-Württemberg könnte bald ein neuer Hitzerekord aufgestellt werden.
Am Donnerstag bleibt es sonnig und die Temperaturen klettern auf 32 Grad auf dem Klippeneck und 40 Grad am nördlichen Oberrhein. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es zwar einige Quellwolken im Bergland, doch es bleibt trocken.
In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf bis 14 Grad im Allgäu, anderorts bleibt es mild bei bis zu 23 Grad.
Der DWD spricht eine Hitzewarnung für Baden-Württemberg aus und empfiehlt, direkte Sonne zu meiden.
Kühle Duschen können den Körper kühlen. Luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung werden empfohlen, um den Körper nicht zu sehr aufzuheizen. Leichtes Essen, kein Alkohol und viel Wasser trinken helfen, gut durch die Hitze zu kommen.
Rollladen runter und Lüften in der Nacht helfen, die Wohnung oder das Haus kühler zu halten.
Nachts nicht unter 20 Grad
Am Freitag bleibt es heiß mit Höchstwerten um 34 Grad im Bergland und bis zu 41 Grad in den Niederungen. Bei den Temperaturen empfehlen sich schattige Plätze und viel zu trinken. Insbesondere ältere und kranke Menschen sollten die Mittagshitze gänzlich vermeiden.
Sportliche Aktivitäten sollten auf die frühen Morgenstunden verlegt oder auf kühlere Tage verschoben werden. Auch in der Nacht fallen die Temperaturen nicht unter 20 Grad.
Der Hitze-Höhepunkt wird vom DWD am Samstag erwartet. Das Tagesmaximum liegt schon im Bergland bei 35 Grad. In der Kurpfalz werden bis zu 42 Grad erwartet.
Mit den steigenden Temperaturen steigt auch das Gewitterrisiko. Vereinzelt können am Samstag schwere Gewitter und auch Sturmböen für eine kurze Abkühlung sorgen. Bis Mitternacht halten die Temperaturen sich bei rund 30 Grad und fallen erst in der Nacht ab. In Mannheim werden 24 Grad in der Nacht und 17 Grad in Pfullendorf erwartet und könnten damit ebenfalls für einen neuen Rekord sorgen.
Am Sonntag bleibt es heiter bei durchziehenden Wolken. Schauer und Gewitter werden örtlich erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 31 Grad auf der Zollernalb und bis zu 38 Grad vom Kraichgau bis zur Tauber. Der teils mäßige Wind sorgt etwas für Erfrischung.
Titelfoto: Screenshot/wetter.com/Thomas Warnack/dpa