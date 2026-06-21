Wird der Hitzerekord gebrochen? Südwesten steuert auf heißesten Tag des Jahres zu

Stuttgart - Der Südwesten steuert auf den bislang heißesten Tag des Jahres zu. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden für Montag bis zu 39 Grad erwartet.

Der Temperaturrekord in Baden-Württemberg könnte bald gebrochen werden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Damit könnte sogar der bisherige Temperaturrekord in Baden-Württemberg für einen Juni wackeln. Dieser liegt bei 38,9 Grad – gemessen am 30. Juni 2019 in Mannheim.

Schon heute - der längste Tag des Jahres - werden laut DWD verbreitet 31 bis 36 Grad erwartet.

Im Breisgau könnten sogar bis zu 38 Grad erreicht werden. Dazu kommen schwülwarme Luft und die Gefahr von Schauern und Gewittern.

Vielerorts bleibt es auch nachts warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte: Die Temperaturen sinken nicht immer unter 20 Grad.

Laut Wetterdienst gibt es auch am Dienstag wenig Wetteränderung.

Der DWD warnt deswegen vor Hitze: Voraussichtlich bis zum kommenden Wochenende soll die starke Wärmebelastung anhalten.