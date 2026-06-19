Nach Temperaturen über 30 Grad: Hitzegewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel

Stuttgart - Nach Tagen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad steigt in Baden-Württemberg die Gefahr von kräftigen Hitzegewittern.

Kräftige Gewitter, heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter in kurzer Zeit und Hagel drohen in einzelnen Regionen. © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Bis zum Wochenende können sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lokal starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entwickeln.

Schon am Freitag werden vor allem über dem Schwarzwald, der Schwäbischen Alb und anderen Bergregionen einzelne kräftige Gewitter, heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen von zwei bis drei Zentimetern und schwere Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde erwartet.

Am Samstag seien zum Abend hin erneut Gewitter möglich, jedoch wohl weniger heftig. Wo genau die Gewitter auftreten, lässt sich laut DWD derzeit noch nicht vorhersagen.

Zuvor erwartet der DWD vielerorts hochsommerliche Temperaturen. Im Oberrheingraben sind örtlich bis zu 38 Grad möglich. Dazu könnten vor allem in den Städten und im Rheintal Tropennächte auftreten, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.