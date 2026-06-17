Jeden Tag wird es heißer! Wackelt der Hitzerekord im Ländle?

Stuttgart - Sonnencreme raus, Ventilatoren an, jetzt wird es in Baden-Württemberg mit jedem Tag etwas heißer. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass am kommenden Sonntag oder zum Start in die nächste Woche der Hitzerekord für den Monat Juni geknackt wird.

In den kommenden Tagen kann so eine Abkühlung im Freibad sicher nicht schaden. © Carsten Koall/dpa

"Sonntag oder Montag kommen wir im Breisgau und dem Rheintal schon nah an die 39 Grad heran", sagte ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur. Der bisherige Juni-Rekord für Baden-Württemberg (38,9 Grad) wackelt also. Gemessen wurde der Höchstwert am 30. Juni 2019 in Mannheim.

"Die Temperaturen steigen jetzt mit jedem Tag", sagte der DWD-Experte. Das sei ungewöhnlich. Solche Temperaturen würden normalerweise eher im Juli oder Anfang August auftreten.

Die Hitze baut sich erst langsam auf: Der Tag beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag sind sogar vereinzelte Schauer möglich, im äußersten Süden können kurze Gewitter auftreten. Die Temperaturen sollen laut Vorhersage auf 26 Grad im Bergland und bis zu 32 Grad am südlichen Oberrhein steigen.

Ein Sommertag nach Maß folgt dann am Donnerstag: Die Temperaturen können auf heiße 30 Grad im Bergland und bis zu 35 Grad am Oberrhein steigen. Nur ein Vorgeschmack auf den Freitag, wenn die Experten mit Höchstwerten zwischen 30 Grad im Allgäu und bis zu 37 Grad am Oberrhein rechnen. In der zweiten Tageshälfte seien vom Bergland ausgehend auch Schauer und Gewitter drin.