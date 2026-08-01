Dutzenden Bäume umgeknickt: Heftiges Unwetter in Stuttgart sorgt für Überflutungen

Stuttgart - Ein schweres Gewitter mit Sturm hat in s eine Reihe von Bäumen zu Sturz gebracht. "Bäume fielen auf Pkw, auf Stromleitungen oder auf Straßen", sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Zudem seien Unterführungen überflutet worden.

Mehrere Bäume stürzten in Stuttgart um. © Daniel Kessler/onw-images/dpa

Es gebe etwa 50 Einsätze - diese würden nach Dringlichkeit priorisiert und abgearbeitet.

Über 120 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr waren mit der Beseitigung von Unwetterschäden im gesamten Stadtgebiet befasst - auch noch um Mitternacht. Verletzte gebe es nach aktuellem Stand nicht, sagte der Sprecher.

Das Unwetter traf die Landeshauptstadt gegen 20.20 Uhr. "Über das gesamte Stadtgebiet verteilt kam es zu zahlreichen wetterbedingten Einsatzstellen. Dabei handelte es sich insbesondere um Sturmschäden", teilte die Feuerwehr in ihrer Bilanz gegen Mitternacht mit.

Ein Baum fiel so auf die Straße, dass auch die Stadtbahnschienen betroffen waren und es zu Unterbrechungen kam. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Ein Baum riss eine Stromleitung ab. Mehrere umgestürzte Bäume versperrten die Zufahrt zu einem Klinikgelände.