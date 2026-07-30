Juli-Hitzerekord vorläufig eingestellt: Thermometer zeigen 40,2 Grad im Ländle
Von Marco Krefting
Stuttgart/Ohlsbach - In Baden-Württemberg ist der Temperaturrekord für einen Juli nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdiens eingestellt worden.
In Ohlsbach (Ortenaukreis) wurden 40,2 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagabend auf Anfrage mitteilte.
Zudem seien in Rheinfelden (Baden) 40 Grad gemessen worden. Es handelt sich um vorläufige Daten.
Als bisherigen Juli-Rekordwert für Baden-Württemberg gibt der DWD 39,8 Grad an - gemessen am 25. Juli 2019 an der Station Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe).
Zwar wurden am 20. Juli 2022 in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sogar 40,3 Grad gemessen. Dieser Wert war den DWD-Angaben aber nur für eine sehr lokale Umgebung repräsentativ.
Der Allzeit-Rekord im Südwesten wurde erst vor wenigen Wochen aufgestellt: 41,4 Grad am 27. Juni - und das in Waghäusel-Kirrlach. So heiß war es in Baden-Württemberg nie zuvor seit Beginn der Messungen gewesen.
Erstmeldung: 16.43 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.16 Uhr
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