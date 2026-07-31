Schwitzen im Südwesten: Temperaturen bis 36 Grad und lokale Unwetter

Stuttgart - Das Wochenende in Baden-Württemberg wird wieder eine schweißtreibende Angelegenheit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt neben hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 36 Grad jedoch auch vor teils schweren Unwettern und Sturmböen.

In den kommenden Tagen werden im Ländle Temperaturen über 33 Grad erreicht. © Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, Wetteronline.de

Der Freitag startet überwiegend freundlich, auch wenn sich anfängliche Schauer mancherorts erst noch verziehen müssen. Ab dem Nachmittag ziehen vom Bergland her jedoch dichtere Wolken auf, wodurch das Gewitterrisiko deutlich ansteigt.

Trotzdem bleibt es heiß: Während im Hochschwarzwald 29 Grad erreicht werden, klettern die Temperaturen an Rhein, Neckar und Donau auf sommerliche 32 bis 35 Grad.

Neben einem mäßigen Westwind mit frischen Böen warnt der DWD im Fall von Gewittern vor teils schweren Sturmböen.

Am Samstag zeigt sich der Himmel am Vormittag meist heiter bis sonnig. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich erneut Quellwolken, die wieder Schauer und Gewitter mit sich bringen können. Die Höchstwerte pendeln sich auf 27 bis 32 Grad ein.

Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost, der in Gewitternähe wieder stürmisch auffrischen kann.