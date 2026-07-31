Schwitzen im Südwesten: Temperaturen bis 36 Grad und lokale Unwetter
Stuttgart - Das Wochenende in Baden-Württemberg wird wieder eine schweißtreibende Angelegenheit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt neben hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 36 Grad jedoch auch vor teils schweren Unwettern und Sturmböen.
Der Freitag startet überwiegend freundlich, auch wenn sich anfängliche Schauer mancherorts erst noch verziehen müssen. Ab dem Nachmittag ziehen vom Bergland her jedoch dichtere Wolken auf, wodurch das Gewitterrisiko deutlich ansteigt.
Trotzdem bleibt es heiß: Während im Hochschwarzwald 29 Grad erreicht werden, klettern die Temperaturen an Rhein, Neckar und Donau auf sommerliche 32 bis 35 Grad.
Neben einem mäßigen Westwind mit frischen Böen warnt der DWD im Fall von Gewittern vor teils schweren Sturmböen.
Am Samstag zeigt sich der Himmel am Vormittag meist heiter bis sonnig. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich erneut Quellwolken, die wieder Schauer und Gewitter mit sich bringen können. Die Höchstwerte pendeln sich auf 27 bis 32 Grad ein.
Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost, der in Gewitternähe wieder stürmisch auffrischen kann.
Keine Abkühlung zum Wochenstart
Auch der Sonntag beginnt freundlich. Zwar ziehen im Tagesverlauf wieder mehr Quellwolken auf, Schauer und Gewitter bleiben jedoch vereinzelt und konzentrieren sich dieses Mal hauptsächlich auf das Bergland. Die Temperaturen erreichen etwa 30 Grad in den höheren Lagen und bis zu 34 Grad entlang des Rheins. Der Wind aus Nord bis Nordost kann auffrischen und bei Gewittern erneut Sturmböen erreichen.
Zum Wochenstart dominiert am Montag erst wieder der Sonnenschein im Südwesten. Am Nachmittag verdichten sich vor allem über dem Bergland die Quellwolken, was erneut lokale Schauer und Gewitter auslösen kann.
Die Spitzenwerte reichen von 29 Grad im Hotzenwald bis hin zu schweißtreibenden 36 Grad am nördlichen Oberrhein. Der zumeist schwache Westwind kann in Gewitternähe erneut stürmisch werden.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, Wetteronline.de