01.12.2024 13:59 Erster Advent hat Frost im Hemd: So kühl fällt der Wochenstart aus

Von Simon Schwenk

Stuttgart - Nach einem vielerorts frostigen und glatten ersten Advent kündigt sich in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg Regen an. Ganz schön frostig endete der November im Südwesten. Der Dezember-Start fällt ebenso recht unangenehm aus. © Thomas Warnack/dpa Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fällt der erste Montag im Dezember leicht regnerisch aus. Auch machen sich bei milden fünf bis 13 Grad vielerorts Wolken breit. Abends ziehen von Nordwesten her erneut Wolken und Regen auf. Immerhin: Dank des Anstiegs der Temperaturen herrscht tagsüber kaum Glättegefahr. In der Nacht können die Straßen jedoch wieder rutschig werden. Auch am Dienstag sind zeitweise Schauer und Schneeschauer vor allem im Hochschwarzwald zu erwarten. Stuttgart Wetter Bis zu 21 Grad im Südwesten: Wie lange bleibt das milde Wetter erhalten? Die Temperaturen fallen dann wieder teils spürbar auf drei bis acht Grad im südlichen Oberrheingraben. Mit Beginn der Nacht ist dann wieder Vorsicht angesagt, dann nämlich ist erneut Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe möglich. Zur Wochenmitte präsentiert sich das Wetter stark bewölkt mit kühleren Höchstwerten zwischen einem und sechs Grad. Im Bergland kann Schnee fallen.

