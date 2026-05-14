Fällt der Feiertag ins Wasser? Sonne erst am Sonntag in Baden-Württemberg erwartet

Stuttgart - Regenschirm und eine zusätzliche Schicht Kleidung dürften in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen gute Begleiter sein: Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bleibt es bis Samstag eher wechselhaft – erst am Sonntag könnte sich die Sonne deutlich öfter zeigen.

Regenschirm und wetterfeste Kleidung sind bei planten Ausflügen in den nächsten Tagen gute Begleiter. (Archivfoto) © Thomas Warnack/dpa

Am Feiertag wird es laut dem DWD stark bewölkt. Dazu könne es landesweit Schauer geben, vereinzelt auch Gewitter mit kleinkörnigem Hagel. Die Temperaturen bewegten sich tagsüber im niedrigen Bereich: erwartet werden zwischen 8 und 14 Grad.

In der Nacht zum Freitag sollen die Werte laut DWD auf 7 bis 0 Grad sinken; in höheren Lagen sei leichter Frost nicht ausgeschlossen. Der Himmel bleibe weitgehend bewölkt und gebietsweise könne es weiterhin regnen.

Auch am Freitag und Samstag dürfte sich laut DWD das Muster kaum ändern: viele Wolken, häufig Schauer – und recht niedrige Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad.

Am Freitag kann es ab dem Mittag teilweise Gewitter mit Starkregen und 15 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben, dazu Böen bis 60 Stundenkilometer und Hagel.

Wer Ausflüge plant, sollte also flexibel bleiben und kurze trockene Phasen ausnutzen.