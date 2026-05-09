Erst schön, dann stürmisch: Darauf muss sich das Ländle jetzt einstellen

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Wer am Wochenende die Sonne genießen will, der sollte besser nicht allzu lange ausschlafen, sondern direkt am Samstag früh vor die Tür gehen.

Von David Nau

Stuttgart - Wer am Wochenende die Sonne genießen will, der sollte besser nicht allzu lange ausschlafen, sondern direkt am Samstag früh vor die Tür gehen.

Lila gefärbte Blumen in Heidelberg: Wird es zum Start des Wochenendes noch schön, müssen die Menschen im Ländle schon bald mit Regen und Gewitter rechnen.
Lila gefärbte Blumen in Heidelberg: Wird es zum Start des Wochenendes noch schön, müssen die Menschen im Ländle schon bald mit Regen und Gewitter rechnen.  © Uwe Anspach/dpa

Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Samstag in Baden-Württemberg trotz einiger Wolkenfelder oft sonnig.

Im Tagesverlauf dürften sich jedoch vermehrt Quellwolken bilden.

Im Bergland rechnen die Wetterexperten dann mit einzelnen Schauern und Gewitter. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 19 bis 25 Grad, dazu wehe schwacher bis mäßiger Wind.

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Stuttgart Wetter Zwischen Bodenfrost und Frühlingssonne: So wird das Wetter im Ländle

Am Sonntag soll das Wetter der Prognose zufolge anfangs noch teilweise heiter bleiben, anschließend ziehen von Südwesten her wieder Wolken auf. Ab dem Nachmittag erwartet der DWD schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter.

Mit 19 bis 26 Grad wird es nochmal etwas wärmer. Mit dem Regen frischt der Wind den Angaben zufolge auf – bei Gewittern könnten stürmische Böen auftreten.

Dunkle Wolken ziehen über den Stuttgarter Fernsehturm hinweg.
Dunkle Wolken ziehen über den Stuttgarter Fernsehturm hinweg.  © Christoph Schmidt/dpa
In großen Teilen des Freistaats soll es am Wochenende regnen.
In großen Teilen des Freistaats soll es am Wochenende regnen.  © Wetteronline.de

Zum Wochenstart nass und teils stürmisch

In der Nacht zum Montag ziehen laut Vorhersage viele Wolken mit teils kräftigem Regen von Südwest nach Nordost durch, anfangs teils von Gewittern begleitet. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien starke bis stürmische Böen aus Südwest möglich. 

Am Montag soll es dann stark bewölkt bleiben, von Nordwesten ziehe erneut teils kräftiger Regen auf – im Vorfeld gebe es schon einzelne Schauer, im Süden auch Gewitter. Dazu werden nur noch 12 bis 17 Grad erwartet, begleitet von mäßigem bis frischem Westwind mit gebietsweise starken bis stürmischen Böen, im Schwarzwald exponiert auch Sturmböen.

Titelfoto: Montage: Christoph Schmidt/dpa, Wetteronline.de

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