Erst schön, dann stürmisch: Darauf muss sich das Ländle jetzt einstellen

Stuttgart - Wer am Wochenende die Sonne genießen will, der sollte besser nicht allzu lange ausschlafen, sondern direkt am Samstag früh vor die Tür gehen.

Lila gefärbte Blumen in Heidelberg: Wird es zum Start des Wochenendes noch schön, müssen die Menschen im Ländle schon bald mit Regen und Gewitter rechnen. © Uwe Anspach/dpa

Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Samstag in Baden-Württemberg trotz einiger Wolkenfelder oft sonnig.

Im Tagesverlauf dürften sich jedoch vermehrt Quellwolken bilden.

Im Bergland rechnen die Wetterexperten dann mit einzelnen Schauern und Gewitter. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 19 bis 25 Grad, dazu wehe schwacher bis mäßiger Wind.

Am Sonntag soll das Wetter der Prognose zufolge anfangs noch teilweise heiter bleiben, anschließend ziehen von Südwesten her wieder Wolken auf. Ab dem Nachmittag erwartet der DWD schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter.

Mit 19 bis 26 Grad wird es nochmal etwas wärmer. Mit dem Regen frischt der Wind den Angaben zufolge auf – bei Gewittern könnten stürmische Böen auftreten.