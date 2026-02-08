Von Frost zu Regen und Sturm: Turbulente Woche im Ländle steht bevor

Stuttgart - Das Hochdruckgebiet Emmeram über Nordosteuropa bestimmt derzeit das Wetter im Südwesten. Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steht ein Wetterwechsel bevor.

In der kommenden Woche ziehen im Südwesten Wolken auf. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Am Sonntag zeigt sich im Südwesten verbreitet Nebel oder Hochnebel. Die Temperaturen verharren bei kühlen 3, in den höheren Lagen können sich Baden-Württemberger über vergleichsweise milde 9 Grad freuen. In der Nacht zum Montag ist mit Sprühregen und Glätte bei Temperaturen zwischen 2 und -3 Grad zu rechnen.

Auch der Montag startet grau. Erst ab dem Nachmittag lockert sich die Wolkendecke auf. Die Höchstwerte reichen von 1 Grad auf der Albhochfläche bis zu milden 11 Grad im Raum Lörrach.

Nach einer teils frostigen Nacht mit Tiefstwerten bis -6 Grad beginnt der Dienstag zunächst noch freundlich oder neblig. Im Tagesverlauf ziehen jedoch dichte Wolken auf, die zeitweise Regen und in den höchsten Lagen sogar etwas Schnee bringen.

Die Temperaturen steigen laut DWD auf 4 bis 11 Grad. Im Schwarzwald muss mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden.