Frühlingsgefühle treffen auf Glatteis-Gefahr: Bis zu 14 Grad im Ländle

Stuttgart - Baden-Württemberg steht ein wechselhaftes Wochenende bevor, das von frostigen Nächten bis hin zu fast schon frühlingshaften Temperaturen alles zu bieten hat.

In Teilen des Südwestens können sich Menschen über frühlingshafte Temperaturen und Sonne freuen. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Der Donnerstag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) frostig und neblig. Im Laufe des Tages setzt sich jedoch immer mehr die Sonne durch, was die Temperaturen spürbar ansteigen lässt. Während es auf der Ostalb bei kühlen 3 Grad bleibt, klettert das Thermometer am Neckar und bei Karlsruhe auf bis zu 8 Grad.

Ein echtes Highlight erwartet den südlichen Oberrhein, wo es bei strahlendem Sonnenschein mit bis zu 12 Grad außergewöhnlich mild wird.

In der Nacht zu Freitag ziehen dichte Wolken auf. Besonders in den frühen Morgenstunden sinken die Temperaturen verbreitet in den Minusbereich. Der einsetzende Regen kann laut DWD mancherorts zu gefährlichem Glatteis führen. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen kühlen 2 Grad im Taubergrund und erneut sehr milden 12 Grad im Breisgau.

Der erste Wochenendtag lässt den Regen allmählich abziehen. Auch wenn der Himmel anfangs noch stark bewölkt bleibt, lockert es im Tagesverlauf auf, und Niederschläge werden seltener.

An der Donau werden 6 Grad erreicht, Menschen am Rhein dürfen sich über frühlingshafte 14 Grad freuen.