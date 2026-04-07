Frühling auf Zeit: Der 24-Grad-Mittwoch im Südwesten bleibt ein kurzes Vergnügen

Stuttgart - Baden-Württemberg darf sich in den kommenden Tagen auf Sonnenschein und milde Temperaturen freuen.

Vorerst können sich Menschen in Stuttgart und dem ganzen Südwesten über strahlenden Sonnenschein freuen. © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, wetteronline.de

Der Dienstagmorgen startete im Nordosten noch mit vereinzeltem leichten Frost, im Tagesverlauf setzt sich jedoch weiter überall die Sonne durch. Das Thermometer klettert in der Hohenlohe auf 17 Grad und im sonnigen Südbaden auf bis zu 23 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch präsentiert sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sternenklar. Während es im Schwarzwald mit sechs Grad recht mild bleibt, droht zwischen dem Odenwald und der Ostalb erneut leichter Frost bei Werten bis zu -1 Grad.

Der Mittwoch selbst knüpft nahtlos an den sonnigen Vortag an. Bei Höchstwerten zwischen 17 und 24 Grad zeigt sich der Frühling im Ländle von seiner besten Seite.

Am Donnerstag beginnt der Tag zunächst heiter, doch im Tagesverlauf ziehen von Westen her zunehmend mittelhohe und hohe Wolkenfelder auf.

Das Thermometer erreicht noch einmal angenehme Höchstwerte von 16 Grad auf der Ostalb bis hin zu warmen 24 Grad im Breisgau.