Frühling auf Zeit: Der 24-Grad-Mittwoch im Südwesten bleibt ein kurzes Vergnügen
Stuttgart - Baden-Württemberg darf sich in den kommenden Tagen auf Sonnenschein und milde Temperaturen freuen.
Der Dienstagmorgen startete im Nordosten noch mit vereinzeltem leichten Frost, im Tagesverlauf setzt sich jedoch weiter überall die Sonne durch. Das Thermometer klettert in der Hohenlohe auf 17 Grad und im sonnigen Südbaden auf bis zu 23 Grad.
Die Nacht zum Mittwoch präsentiert sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sternenklar. Während es im Schwarzwald mit sechs Grad recht mild bleibt, droht zwischen dem Odenwald und der Ostalb erneut leichter Frost bei Werten bis zu -1 Grad.
Der Mittwoch selbst knüpft nahtlos an den sonnigen Vortag an. Bei Höchstwerten zwischen 17 und 24 Grad zeigt sich der Frühling im Ländle von seiner besten Seite.
Am Donnerstag beginnt der Tag zunächst heiter, doch im Tagesverlauf ziehen von Westen her zunehmend mittelhohe und hohe Wolkenfelder auf.
Das Thermometer erreicht noch einmal angenehme Höchstwerte von 16 Grad auf der Ostalb bis hin zu warmen 24 Grad im Breisgau.
Wetterumschwung am Freitag
In der Nacht zum Freitag ändert sich die Wetterlage. Es wird stark bewölkt und von Westen her zieht teils schauerartiger Regen auf. Auf den Schwarzwaldgipfeln müssen sich Wanderer zudem auf starke bis stürmische Böen einstellen.
Am Freitag müssen sich Baden-Württemberger vorläufig vom T-Shirt-Wetter verabschieden. Der Himmel bleibt meist stark bewölkt und gebietsweise fällt Regen, der erst im Laufe des Nachmittags langsam abklingt. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und erreichen Höchstwerte zwischen 9 Grad auf der Alb und maximal 15 Grad im Rheintal.
Begleitet wird der Wetterumschwung von frischen Böen, die auf den Schwarzwaldgipfeln sogar Sturmstärke erreichen können. In der Nacht zum Samstag lockert die Bewölkung zwar wieder auf, allerdings sinken die Werte erneut in den Frostbereich zwischen drei und -3 Grad.
Titelfoto: Bildmontage: Marijan Murat/dpa, wetteronline.de