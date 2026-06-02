Starkregen, Hagel und Sturmböen: DWD warnt vor Gewittern im Südwesten

Stuttgart - Nach einem freundlichen Start in den Dienstag kündigt sich für Baden-Württemberg ein ungemütlicher Nachmittag an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer Kaltfront, die Gewitter, Starkregen und örtlich Unwetter mit sich bringt.

Am Dienstag besteht erhöhte Unwettergefahr, wie die Karte zeigt. © BIldmontage: Marius Bulling/dpa, wetteronline.de

Nachdem sich am Dienstagmittag erste einzelne Schauer und Gewitter ausbilden, breitet sich der schauerartige Regen am Nachmittag und Abend weiter aus. Vielerorts ist dann mit Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte erreichen zwischen 20 Grad im Hotzenwald und 27 Grad an Rhein und Tauber.

Begleitet werden die Gewitter von starken bis stürmischen Böen zwischen 50 und 70 Kilometern pro Stunde sowie Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde.

Besonders im Südosten des Ländles besteht laut DWD lokales Unwetterpotenzial. Hier schließen die Experten Starkregen bis 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel um zwei Zentimeter Größe und schwere Sturmböen um die 90 Kilometer pro Stunde nicht aus.

In der Nacht zum Mittwoch zieht der Regen rasch nach Osten ab und es lockert auf. Auch am Mittwoch bleibt es jedoch bei maximal 16 bis 22 Grad wechselhaft mit verbreiteten Schauern, im Osten können sich mittags und nachmittags erneut einzelne Gewitter bilden.