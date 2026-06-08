Von 28 auf 14 Grad: Kaltfront bringt spürbare Abkühlung nach Baden-Württemberg

Stuttgart - Der Start in die neue Woche bringt in Baden-Württemberg noch einmal sommerliche Temperaturen, bevor das Wetter deutlich kippt. Eine herannahende Kaltfront sorgt dann für einen spürbaren Temperatursturz, Regen und Gewitter.

Eine Kaltfront bringt in den kommenden Tagen deutlich kühleres und nasses Wetter mit sich. © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, wetteronline.de

Der Montag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erst heiter. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 24 bis 28 Grad, auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald werden rund 22 Grad erreicht. Im Tagesverlauf zieht von Westen jedoch Bewölkung auf.

Ab dem späten Nachmittag und Abend muss mit Regen und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Auch Starkregen mit etwa 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie kleinkörniger Hagel sind möglich.

Mit dem Durchzug der Kaltfront strömt am Dienstag kühlere Meeresluft nach Baden-Württemberg. Der Tag beginnt verbreitet nass. Im weiteren Tagesverlauf wird es von Nordwesten her zunehmend trocken, und es zeigen sich erste Wolkenlücken, am längsten nass bleibt es im Allgäu.

Die Temperaturen gehen markant zurück. Im Bergland werden nur noch kühle 14 Grad gemessen, im Kraichgau reicht es noch für 21 Grad.