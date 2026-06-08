Von 28 auf 14 Grad: Kaltfront bringt spürbare Abkühlung nach Baden-Württemberg
Stuttgart - Der Start in die neue Woche bringt in Baden-Württemberg noch einmal sommerliche Temperaturen, bevor das Wetter deutlich kippt. Eine herannahende Kaltfront sorgt dann für einen spürbaren Temperatursturz, Regen und Gewitter.
Der Montag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erst heiter. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 24 bis 28 Grad, auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald werden rund 22 Grad erreicht. Im Tagesverlauf zieht von Westen jedoch Bewölkung auf.
Ab dem späten Nachmittag und Abend muss mit Regen und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Auch Starkregen mit etwa 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie kleinkörniger Hagel sind möglich.
Mit dem Durchzug der Kaltfront strömt am Dienstag kühlere Meeresluft nach Baden-Württemberg. Der Tag beginnt verbreitet nass. Im weiteren Tagesverlauf wird es von Nordwesten her zunehmend trocken, und es zeigen sich erste Wolkenlücken, am längsten nass bleibt es im Allgäu.
Die Temperaturen gehen markant zurück. Im Bergland werden nur noch kühle 14 Grad gemessen, im Kraichgau reicht es noch für 21 Grad.
Wetter beruhigt sich
Zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter unbeständig. Immer wieder kommt es am Mittwoch zu Regen und Schauern, eventuell mischen sich auch wieder kurze Gewitter darunter. Es bleibt sehr kühl bei Höchstwerten zwischen lediglich 13 und 19 Grad.
Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter erneut. Es wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet, dabei bleibt es laut DWD größtenteils trocken. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen 17 Grad auf der Alb und bis zu 23 Grad im Breisgau.
In der Nacht zum Freitag zieht von Nordwesten jedoch wieder starke Bewölkung auf, die gebietsweise leichten Regen bei Tiefstwerten zwischen 14 und 8 Grad mit sich bringt.
Titelfoto: Bildmontage: Marijan Murat/dpa, wetteronline.de