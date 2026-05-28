Wetterumschwung im Ländle: Auf Hochsommer folgen schwere Gewitter am Wochenende
Stuttgart - Baden-Württemberg steht ein sonniges und heißes Wochenende bevor. Doch zum Ende des Wochenendes droht ein Wetterumschwung mit Gewittern und Starkregen.
Das Hochdruckgebiet "Boris" verlagert seinen Schwerpunkt aktuell von der Nordsee in Richtung Altvatergebirge. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, strömt dadurch mit nördlicher Strömung eine sehr warme Meeresluftmasse in den Südwesten. Bis Samstag sind laut den Meteorologen keine Wettergefahren zu erwarten.
Am Donnerstag bleibt es meist sonnig, lediglich über dem Bergland bilden sich im Tagesverlauf einige Quellwolken. Im Südschwarzwald besteht am Nachmittag eine geringe Neigung zu Schauern oder kurzen Gewittern. Ansonsten bleibt es landesweit trocken bei warmen 26 bis 31 Grad. Auf dem Feldberg werden bis zu 19 Grad erreicht.
Am Freitag erwartet der DWD viel Sonne und kaum Wolken. Die Temperaturen klettern auf 27 bis 33 Grad, auf dem Feldberg auf 21 Grad.
Der vorübergehende Höhepunkt der Hitze ist am Samstag erreicht. Trotz zeitweise dichter, hoher Bewölkung scheint oft die Sonne, und die Thermometer zeigen heiße 29 bis 34 Grad an. In der Nacht zum Sonntag kann es nachts bereits kurze Schauer geben, vielerorts bleibt es aber trocken.
Gewitterschauer am Sonntag
Am Sonntag ist es mit der ungestörten Hochsommer-Idylle dann vorerst vorbei. Zwar beginnt der Tag teilweise noch freundlich, doch schon am Vormittag ziehen erste Gewitterschauer auf. Im weiteren Tagesverlauf erwartet der DWD fast landesweit starke Gewitter.
Lokal besteht Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel. Begleitet werden die Gewitter von Sturmböen. Die Temperaturen erreichen dabei schwülwarme 24 bis 28 Grad.
In der Nacht zum Montag beruhigt sich das Wetter im Nordwesten wieder und es bleibt trocken, während von der Schwäbischen Alb bis zum Bodensee noch letzte Schauer niedergehen.
Titelfoto: Bildmontage: Wetteronline.de/Screenshot, Bernd Weißbrod/dpa, Christoph Schmidt/dpa