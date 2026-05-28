Wetterumschwung im Ländle: Auf Hochsommer folgen schwere Gewitter am Wochenende

Stuttgart - Baden-Württemberg steht ein sonniges und heißes Wochenende bevor. Doch zum Ende des Wochenendes droht ein Wetterumschwung mit Gewittern und Starkregen.

Viele Stuttgarter, wie hier im Freibad Möhringen, können am Wochenende ins kühle Nass springen. © Bernd Weißbrod/dpa

Das Hochdruckgebiet "Boris" verlagert seinen Schwerpunkt aktuell von der Nordsee in Richtung Altvatergebirge. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, strömt dadurch mit nördlicher Strömung eine sehr warme Meeresluftmasse in den Südwesten. Bis Samstag sind laut den Meteorologen keine Wettergefahren zu erwarten.

Am Donnerstag bleibt es meist sonnig, lediglich über dem Bergland bilden sich im Tagesverlauf einige Quellwolken. Im Südschwarzwald besteht am Nachmittag eine geringe Neigung zu Schauern oder kurzen Gewittern. Ansonsten bleibt es landesweit trocken bei warmen 26 bis 31 Grad. Auf dem Feldberg werden bis zu 19 Grad erreicht.

Am Freitag erwartet der DWD viel Sonne und kaum Wolken. Die Temperaturen klettern auf 27 bis 33 Grad, auf dem Feldberg auf 21 Grad.

Der vorübergehende Höhepunkt der Hitze ist am Samstag erreicht. Trotz zeitweise dichter, hoher Bewölkung scheint oft die Sonne, und die Thermometer zeigen heiße 29 bis 34 Grad an. In der Nacht zum Sonntag kann es nachts bereits kurze Schauer geben, vielerorts bleibt es aber trocken.