Frühling im Januar? Baden-Württemberg erwartet milde Tage und viel Abwechslung

Stuttgart - Wer auf eine Rückkehr des Winters gehofft hat, wird enttäuscht: Tiefdruckgebiete bei Island und den Britischen Inseln schicken aktuell milde Luft direkt ins Ländle . Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen deutlich an.

In Baden-Württemberg guckt öfter mal die Sonne hervor. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Der Dienstag startet zweigeteilt. Während im Norden des Landes dichte Wolken hängen und leichter Regen fällt, dürfen sich die Menschen im Süden über viel Sonnenschein freuen. Nach dem frostigen Start mit Glättegefahr am Morgen wird es im Tagesverlauf ungewöhnlich mild.

Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 5 und 11 Grad. Im Breisgau klettert das Thermometer sogar auf bis zu 14 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es in Mittelbaden bei 5 Grad frostfrei, in Oberschwaben sinken die Werte auf bis zu -4 Grad. Hier ist teilweise mit Glätte zu rechnen.

Der Mittwoch beginnt am Morgen noch trocken, doch im Tagesverlauf ziehen von Westen her dichte Wolken auf, die verbreitet für Regenschauer sorgen. Lediglich im Allgäu könnte es bis zum Abend trocken bleiben. Trotz des grauen Himmels bleibt es mild.

Von 5 Grad im Kreis Ravensburg bis zu 12 Grad in Stuttgart und dem Breisgau ist alles dabei. Der Südwestwind frischt spürbar auf, auf den Schwarzwaldgipfeln sind sogar stürmische Böen möglich.