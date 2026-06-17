Gesundheitsminister warnt: Das solltet ihr bei der kommenden Hitze beachten

Stuttgart - Trinken, Schatten suchen, aufeinander achten: Vor der bevorstehenden Hitzewelle mit Temperaturen bis 35 Grad ruft Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (38, Grüne ) die Menschen in Baden-Württemberg zur Vorsicht auf. Der Deutsche Wetterdienst rechne mit den ersten Hitzewarnungen für das Land – zudem belasteten sogenannte Tropennächte den Körper zusätzlich.

Gesundheitsminister Hildenbrand rät bei dieser Hitze, alle ein bis zwei Stunden ein Glas Wasser zu trinken. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

"Die bevorstehende Hitzewelle ist kein bloßes Sommerphänomen, sondern ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko", warnte Hildenbrand.

"Es ist jetzt besonders wichtig, auf sich und seine Mitmenschen zu achten, rechtzeitig vorzusorgen und auf Warnsignale des Körpers zu achten."

Es sei wichtig, wenn möglich, der Mittagssonne aus dem Weg zu gehen und ausreichend zu trinken.

Hildenbrand verwies auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die bei Hitze alle ein bis zwei Stunden mindestens ein Glas Wasser (0,2 Liter) zu trinken empfiehlt – auch ohne Durstgefühl.

Bei den typischen Warnzeichen für hitzebedingte Erkrankungen - also etwa stark erhöhte Körpertemperatur, Schwindel und Erbrechen oder Verwirrtheit – sei umgehend ärztliche Hilfe nötig, warnt das Ministerium.