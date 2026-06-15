Schwimmbadwetter im Südwesten: Nach kühlem Start rollt die Juni-Hitze an

Stuttgart - Baden-Württemberg stehen sommerliche Temperaturen bevor. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist bis Mittwoch kein warnrelevantes Wetter zu erwarten.

Bei dieswöchigen Höchstwerten von bis zu 35 Grad ist Schwimmbadwetter angesagt. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Die Woche startet mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken, wobei sich die freundlichen Abschnitte in der zweiten Tageshälfte immer weiter durchsetzen. Es bleibt überall trocken bei Höchstwerten von 19 Grad im Bergland und bis zu 26 Grad im Breisgau. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind, der frische Böen mit sich bringt.

Der Dienstag bringt vorübergehend dichtere Wolken. Im Tagesverlauf bilden sich lockere Quellwolken, vor allem von Nordbaden bis zur Ostalb kann zeitweise etwas Regen fallen.

Trotz der Wolken steigen die Temperaturen deutlich an und erreichen 24 Grad an der bayerischen Grenze, 28 Grad in Nordbaden und bis zu 30 Grad in der Ortenau bei einem schwachen, variablen Wind.

Am Mittwoch setzt sich im Tagesverlauf mehr und mehr die Sonne durch. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 27 Grad im Bergland und bis zu schweißtreibenden 33 Grad am südlichen Oberrhein.