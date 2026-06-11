Wetter-Wechsel im Südwesten: Erst Schauer und Sturm, dann klettert das Thermometer

Stuttgart - In Baden-Württemberg bleibt es in den kommenden Tagen unbeständig. Laut des deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es zu einen Mix aus Regen, Wind und schrittweiser Erwärmung.

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen im Südwesten wieder an. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Der Donnerstag startet stark bewölkt mit wiederholten Schauern. Vor allem in der Osthälfte des Landes ist zudem mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Dabei können Windböen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde auftreten. Am Nachmittag lassen die Schauer und Gewitter nach und es lockert auf.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 Grad auf der Alb und bis zu 20 Grad im Breisgau. Es weht ein mäßiger, in Böen frischer bis starker Westwind.

In freien Lagen der Alb und des Schwarzwaldes gibt es zeitweise starke bis stürmische Böen vom 50 bis 60 Kilometer pro Stunde, in exponierten Lagen des Schwarzwaldes frischt der Wind laut DWD mit bis zu 70 Kilometer pro Stunde stürmisch auf.

Der Freitag beginnt verbreitet bedeckt und regnerisch. Erst im Laufe des Nachmittags zieht der Niederschlag nach Osten ab, vor allem im Süden des Landes wird sich dann wieder die Sonne zeigen.

Das Thermometer klettert auf 17 Grad in den hohen Lagen und bis zu 24 Grad im Raum Freiburg. Der Westwind bleibt mäßig bis frisch mit starken Böen, im Hochschwarzwald sind weiterhin stürmische Böen möglich.