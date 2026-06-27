Temperaturrekord im Südwesten aufgestellt: 41,4 Grad gemessen

Stuttgart - Am zweiten Tag in Folge ist in Baden-Württemberg ein neuer Temperaturrekord aufgestellt worden: In Waghäusel-Kirrlach wurden nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 41,4 Grad gemessen.

In Baden-Württemberg wurde den zweiten Tag in Folge ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. © Uli Deck/dpa

Der bisherige Temperaturrekord im Südwesten lag bei 40,6 Grad - gemessen am Freitag ebenfalls in der Stadt im Landkreis Karlsruhe. Auch dieser Wert war anhand vorläufiger Daten mitgeteilt worden.

Davor hatte der Temperaturrekord bei 40,3 Grad gelegen, die das Thermometer am 20. Juli 2022 in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gezeigt hatte. 40,2 Grad waren es am 13. August 2003 in Freiburg und Karlsruhe gemessen worden.

Auch bundesweit wurde der bisherige Rekord erneut gerissen: Der vorläufige Höchstwert von 41,5 Grad wurde um 16.20 Uhr in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt registriert, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte. Die Werte könnten vom Wetterdienst im Nachhinein noch korrigiert werden.

Hohe Temperaturen werden in Baden-Württemberg dem DWD zufolge häufig in Nordbaden gemessen. Eine Rolle spielt dabei die Lage: "Die tief gelegene Lage im Oberrheingraben im Regenschatten von Pfälzerwald und Odenwald begünstigen die häufigen Temperaturextrema", erklärte der DWD.