Nebel, Nebel und Nebel - Im Südwesten bleibt es meist grau

Stuttgart - Zum Wochenende zeigt sich das Herbstwetter in Baden-Württemberg von seiner grauen Seite - die meisten Menschen dürften sich nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den nächsten Tagen unter einer dicken Nebeldecke wiederfinden.

Blick bei Föhnwetterlage von Oberschwaben auf die über einhundert Kilometer entfernten Alpen. © dpa | Thomas Warnack

Schon am Freitag rechnet der DWD im Südwesten mit dichtem Nebel und Hochnebel, der sich vielerorts den ganzen Tag über halten dürfte. Nur wer höher hinauskommt, etwa auf die Alb oder in den Schwarzwald, kann sich über Sonne pur freuen. Dort dürfte es mit bis zu 12 Grad fast spätsommerlich werden, während es im Ulmer Raum unter Nebel mit rund 2 Grad deutlich kühler bleibt.

In der Nacht zum Samstag breitet sich der Nebel weiter aus, nur in hohen Lagen bleibt der Himmel klar und erlaubt einen Blick auf die Sterne. Die Temperaturen sinken je nach Region auf Werte zwischen 4 Grad in höheren Lagen und -4 Grad im Allgäu – es kann also wieder frostig werden.

Auch am Samstag hält sich der graue Eindruck im Südwesten. Der DWD erwartet verbreitet neblig-trübes Wetter, lediglich im Hochschwarzwald dürfte sich erneut längere Zeit die Sonne zeigen. Mit Höchstwerten zwischen 4 und 10 Grad bleibt es eher kühl.